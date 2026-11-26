Fenerbahçeli taraftarlar, Stamford Bridge'de takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi İngiliz basınına yansıyan haberlerde olduğu gibi satışa çıkan biletlerin 30 bine yakınını alan Fenerbahçeli futbolseverler İngiltere 'de Kadıköy atmosferi oluşturdu.

Karşılaşmayı 36 bin civarı futbolsever izlerken Fenerbahçe , Shakhtar Donetsk deplasmanında tribün üstünlüğüyle ev sahibi gibi sahaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

46 yaşındaki teknik adam, Stamford Bridge'deki mücadelede, Kocaelispor karşısında ilk 11'de şans verdiği Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Shakhtar Donetsk karşısında yedek oturttu.

Belözoğlu, bu isimlerin yerine Archie Brown, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake, zorlu müsabakada forma giyemedi.