Fenerbahçeli taraftarlardan Dünya'ya mesaj. "Gazze'nin acısı Dünya'nın utancıdır"
29.11.2026 20:10
Tribünde açılan pankartla İsrail zulmüne karşı bir kez daha Dünya kamuoyuna mesaj verildi.
Tribüne "Gazze'nin acısı Dünya'nın utancıdır yazılı pankart asan Fenerbahçeli taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye tezahürat yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze mesajı verdi.
Sarı-lacivertli tribünlerde, Filistin bayrağı üzerine yazılı "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır." anlamını taşıyan İngilizce “The Pain Of Gaza Is The Shame Of The World” pankartı açıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu sırada "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Fenerbahçe-Eruzumspor FK karşılaşması öncesinde, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'ndan önce Eskişehir'de hayatını kaybeden askerler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.