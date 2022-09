Fenerbahçeli taraftarlardan "Yurtta barış dünyada barış" koreografisi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.



Ukrayna temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a şans veren 68 yaşındaki çalıştırıcı, 3'lü savunmada Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'i görevlendirdi. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Ezgjan Alioski görev alırken, orta ikilide Willian Arao ve Miguel Crespo oynadı. Portekizli teknik adam, hücumdaki üçlüsünü ise Diego Rossi, Joshua King ve Joao Pedro'dan oluşturdu.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.



BATSHUAYİ İLK KEZ



Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı.



Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.



28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.



SERDAR AZİZ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü.



Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, 51 gün sonra yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil oldu.



Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.



JOAO PEDRO, AVRUPA'DA İLK KEZ



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.



Transferinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, ligde ise Konyaspor ve Kayserispor'a karşı forma giymişti.



6 İSİM YOK



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra, Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma, Serdar Dursun ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.



SON KİEV MAÇI KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe, bu sezon başında Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde yaptığı maça göre 5 farklı isimle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'da oynanan ve uzatmalarda 2-1 kaybederek elendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden Marcel Tisserand ile yollarını ayırırken, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Enner Valencia yedek soyundu.



Söz konusu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunmayan Luan Peres, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Joao Pedro ile o maça yedek başlayan Miguel Crespo ise başlangıç 11'inde yer aldı.



FENERBAHÇE'DEN ATATÜRK'LÜ KOREOGRAFİ



Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk silüetinin yer aldığı bir koreografi yaptı. Aynı anda açılan pankartta ise Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne yer verildi.