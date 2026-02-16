Fenerbahçeli taraftarları endişelendiren durum. "Ne verildiyse iki katı" şeklinde bonservisi açıkladılar
16.02.2026 12:57
Marco Asensio.
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran Marco Asensio'nun geleceğine dair çarpıcı bir haber öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkın açılmasını önlemişti.
Sarı-lacivertlilerin Papara Park'ta aldığı galibiyette 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen Marco Asensio, Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynamıştı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana çizdiği grafikle sarı-lavcivertli taraftarların sevgisini kazanan yıldız isim için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
VILLARREAL'İN HEDEFİNDE
Fichajes'in haberine göre İspanya La Liga ekibi Villarreal, Marco Asensio'yu transfer etmek için harekete geçecek.
Fenerbahçeli Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci.
“SEZONUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK”
Villarreal'in, Asensio'yu hücumda liderlik edecek oyuncu olarak gördüğü ve bu transferin gelecek sezonun seyrini değiştireceğine inandığı kaydedildi.
Asensio'nun varlığının İspanya'da her zaman heyecan oluşturduğuna ve oyuncunun sadece istatistikleriyle değil, karakteriyle de ön plana çıkacağına vurgu yapıldı.
FENERBAHÇE'NİN YATIRIMININ İKİ KATI
Ayrıca Villarreal'in Asensio için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve bu paranın, Fenerbahçe'nin sezon başında oyuncu için yaptığı yatırımın iki katına denk geldiğine dikkat çekildi.
Fenerbahçeli Marco Asensio'nun klasikleşen gol sevinci.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'nin beklentisinin ise 20 milyon euro bandında olduğu ifade edilirken, Asensio'nun sezona odaklandığı ve şu anda sarı-lacivertlilerden başka bir şeyi düşünmediği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.