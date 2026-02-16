Fenerbahçeli taraftarları endişelendiren durum. "Ne verildiyse iki katı" şeklinde bonservisi açıkladılar

“SEZONUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Villarreal'in, Asensio'yu hücumda liderlik edecek oyuncu olarak gördüğü ve bu transferin gelecek sezonun seyrini değiştireceğine inandığı kaydedildi.

Asensio'nun varlığının İspanya'da her zaman heyecan oluşturduğuna ve oyuncunun sadece istatistikleriyle değil, karakteriyle de ön plana çıkacağına vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN YATIRIMININ İKİ KATI

Ayrıca Villarreal'in Asensio için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve bu paranın, Fenerbahçe'nin sezon başında oyuncu için yaptığı yatırımın iki katına denk geldiğine dikkat çekildi.