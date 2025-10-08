Fenerbahçeli taraftarların merak konusuydu: Jhon Duran geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak milli araya giren Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli taraftarların bir süredir sağlık durumunu merak ettiği ve dönüş tarihini soruşturduğu Kolombiyalı yıldız, bireysel saha çalışmalarına başladı.



Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.



Antrenmanda takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarını sürdüren Duran'ın durumunun kontrollü olarak ilerletileceği öğrenildi.

KARAGÜMRÜK MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR



Fenerbahçe'den antrenmana dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde Millî oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.



Futbol Takımımız, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek."