Fenerbahçeli yıldız, Çekya'yı mest etti: "Çok büyük, harika!"
07.11.2025 11:33
NTV - Haber Merkezi
Çekya basını, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını manşetine taşıdı.
UEFA Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Doosan Arena'da oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da bulduğu pozisyonlarda kaleciler başarılı bir performans ortaya koydu.
Çekya basını, karşılaşmayı manşetine taşıdı. İşte öne çıkan değerlendirmeler:
"EDERSON ENGELLEDİ"
isport: "Viktoria Plzen, güçlü ama durgun rakibe karşı cesur bir performans sergiledi ve taraftarlarını memnun etti. Viktoria Plzen atakları, kaleci Ederson tarafından engellendi."
"BÜYÜK KALECİ EDERSON HARİKAYDI"
idnes: "Plzen'in Fenerbahçe karşısında kolay bir şekilde kazanmak için fırsatları vardı. Fenerbahçe ile berabere kalarak 1 puan aldılar ve rakiplerini geride bıraktılar. Büyük kaleci Ederson harikaydı."
Fenerbahçeli kaleci Ederson'un Viktoria Plzen maçında yaptığı kurtarış.
"ŞANS, SAVUNMALARA YARDIM ETTİ"
tn.nova: "Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde bir puan daha kazandı. Maç golsüz tamamlandı ancak eğlenceliydi çünkü çok sayıda pozisyon vardı. Taraftarlar gol görmese de hayal kırıklığı yaşamadı. Hem Viktoria Plzen hem de Fenerbahçe gole rahatça ulaşabilecek fırsatlar yakaladı. Ancak her iki kalecinin ve savunmaların zorlandığı maçta şans da savunmalara yardım etti."
"PLZEN BİR ADIM DAHA ATTI"
irozhlas: "Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde namağlup beş takımdan biri olarak kaldı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı. Şu anda Avrupa Ligi'nde sekiz puanla sekizinci sırada yer alıyorlar, Fenerbahçe bir puan geride."
Fenerbahçeli taraftarlar, Viktoria Plzen maçında kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.