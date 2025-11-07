Fenerbahçeli yıldız, Çekya'yı mest etti: "Çok büyük, harika!"

"ŞANS, SAVUNMALARA YARDIM ETTİ"

tn.nova: "Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde bir puan daha kazandı. Maç golsüz tamamlandı ancak eğlenceliydi çünkü çok sayıda pozisyon vardı. Taraftarlar gol görmese de hayal kırıklığı yaşamadı. Hem Viktoria Plzen hem de Fenerbahçe gole rahatça ulaşabilecek fırsatlar yakaladı. Ancak her iki kalecinin ve savunmaların zorlandığı maçta şans da savunmalara yardım etti."

"PLZEN BİR ADIM DAHA ATTI"

irozhlas: "Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde namağlup beş takımdan biri olarak kaldı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı. Şu anda Avrupa Ligi'nde sekiz puanla sekizinci sırada yer alıyorlar, Fenerbahçe bir puan geride."