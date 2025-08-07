Fenerbahçeli yıldız, Feyenoord maçı sonrası dayanamadı: Sosyal medya hesabını dondurdu

HESABINI DONDURDU Müsabakada 58 dakika sahada kalan ve yerini Nelson Semedo'ya bırakan Aydın, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Instagram hesabını dondurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıkan Fenerbahçe , sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak olan rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırırken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

ELEŞTİRİ VE TEPKİ SONRASI...

Milli futbolcunun, Feyenoord maçının ardından kendisine gelen ağır eleştiri ve tepkiler nedeniyle bu kararı aldığı iddia edildi.

