Fenerbahçeli yıldız için olay iddia: "Beni burada sevmiyorlar!"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0'la geçen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden önce moral depolamıştı.



Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yakalanan ivme derbide de sürdürülmek istenirken, dikkat çeken bir haber gündeme geldi.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası forma süresinde düşüş yaşanan Sebastian Szymanski'nin vatandaşı futbolcu Michal Nalepa, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de daha önce Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları giymiş olan Nalepa, gazeteci Tomasz Cwiakala'ya röportaj verdi.

"KULÜPTEKİ DURUMU BİRAZ SIKINTILI"



Fenerbahçeli Szymanski'nin son durumunu değerlendiren Nalepa, "Sebastian Szymanski'nin Süper Lig'in standartlarına göre çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ancak şu anda kulüpteki durumu biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak taraftarlar, teknik direktör gibi düşünmüyordu. O gittiğinden beri biraz kenarda kaldı." dedi.

