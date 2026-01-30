Fenerbahçeli yıldız, "Sol bek oynamak istemiyor" iddiasına sert çıkıştı. "Bu bir algı"

"MEDYADA BİR ALGI VAR"

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Bu bir yalan. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."