Fenerbahçeli yıldız, "Sol bek oynamak istemiyor" iddiasına sert çıkıştı. "Bu bir algı"
30.01.2026 01:45
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, FCSB maçı sonrasında konuştu.
UEFA Avrupa Ligi lig etabının 8. ve son hafta maçında Romanya ekibi FCSB ile Fenerbahçe karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, National Arena'da oynanan müsabakadan 1-1'lık beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, son düdüğün gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Hollandalı savunma oyuncusunun sözleri:
"PERFORMANSIMIZ YETERLİ DEĞİLDİ"
"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."
Fenerbahçeli futbolcuların maç önü fotoğrafı.
"MEDYADA BİR ALGI VAR"
"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Bu bir yalan. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."