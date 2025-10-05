Fenerbahçeli yıldızdan maç sonrası çarpıcı sözler: "Bugün bir takım galip gelse Samsunspor olurdu!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo, karşılaşmanın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.



İşte Portekizli futbolcunun sözleri:



"BİRİLERİ SUÇLANACAKSA ONLAR BİZLERİZ"



"Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı. Onlar bizden daha iyiydi. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız."

