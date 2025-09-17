NTV.COM.TR

Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu olay açıklama: "Rakibe sordum, elime çarptı dedi"

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Cenk Tosun, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu olay açıklama: "Rakibe sordum, elime çarptı dedi"

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncusu , karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RAKİP OYUNCUYA SORDUM, ELİME ÇARPTI DEDİ"

"Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya "Çarptı mı?" dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el bayağı açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım."

"BURADAN DA KALKMAYI BİLİRİZ"

"Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz. Buradan da kalkmayı biliriz."

Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu olay açıklama: "Rakibe sordum, elime çarptı dedi" - 1 Fenerbahçeli Cenk Tosun, Alanyaspor maçında En-Nesyri'ye böyle asist yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...