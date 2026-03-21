Fenerbahçeli yıldızdan taraftara çağrı. "Panik yapmayın"

Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi, şampiyonluk için inancını koruyor.

Youtube'da 10 Numara kanalına konuşan Fransız futbolcu, son haftalarda kaybedilen puanların ardından panik yapmamaları gerektiğini söyledi.

Guendouzi, "Maç maç konsantre olmamız gerekiyor. Mayıs ayında neler olacağını düşünmemek lazım. Sakin kalmalı ve olgunca davranmalıyız. Ligin hala uzun olduğunu düşünüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. En önemlisi sahaya çıkıp son ana kadar mücadele etmek ve sonrasında pişman olmamak. Takıma güveniyorum." dedi.

“İKİSİ DE KİMLİĞİ BELLİ BİR OYUN SUNMAYA ÇALIŞIYOR"

Domenico Tedesco ile çalışmaktan zevk aldığını söyleyen 26 yaşındaki orta saha, İtalyan teknik direktörü Unai Emery'ye benzetiyor.

Guendouzi, "Tedesco ile iki aydır çalışmamıza rağmen çok şey öğrendim. Büyük bir teknik direktör. Arsenal'de birlikte çalıştığım Unai Emery'ye benziyor. Hücum odaklı, her zaman topa sahip olmayı, güzel oyun oynamayı ve gol atmayı istiyorlar. İkisi de kimliği belli bir oyun sunmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek milli takım arasına ümitli giren Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Sarı Lacivertliler sıradaki maçında 5 Nisan'daki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.