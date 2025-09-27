Fenerbahçeli yıldızın menajeri açıkladı: "Transfer iptal oldu, kendi başarısının kurbanı!"

UEFA Avrupa Ligi lig etabının ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden Fenerbahçe 'nin maçtaki tek golünü atan Sebastian Szymanski'nin menajerinden açıklama geldi. Polonyalı futbolcunun geleceğine dair konuşan Mariusz Piekarski, geride kalan transfer döneminde yaşananlarla ilgili de önemli ifadeler kullandı. Kanal Sportowy'de konuşan Piekarski'nin sözleri şu şekilde: "FENERBAHÇE TEKLİFİ REDDETTİ" "Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayan çok iyi bir kulüpten teklif geldi. Ancak bu teklif anında reddedildi. Fenerbahçe, teklifi yapan kulübe Szymanski'nin satılık olmadığını ve bu yüzden görüşmelerin daha fazla sürmesine gerek olmadığını bildirdi."

"TRANSFER İPTAL OLDU"



Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesi kulüpten "Sebastian, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu. Milyonlarca euro'luk teklif gelse bile satılmayacak sözlerini duydum. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir İngiliz kulübüyle görüştük ancak o transfer de başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik."



"KENDİ BAŞARISININ KURBANI"



"Sonuç olarak Szymanski, kendi başarısının kurbanı oldu. Çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmesi olarak görüyordu."