Fenerbahçeli yıldızın yeni imajı görenleri şaşırttı: Saç rengi dikkat çekti

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tatil devam ediyor.



Transferde sessizliğini koruyan sarı - lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, mevcut kadrodaki futbolcular özel yaşantılarından paylaşımlara devam ediyor.

YENİ İMAJ DİKKAT ÇEKTİ



Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, yeni imajıyla dikkatleri çekti.

