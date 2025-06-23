Fenerbahçeli yıldızın yeni imajı görenleri şaşırttı: Saç rengi dikkat çekti
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos'un yeni imajı dikkat çekti.
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tatil devam ediyor.
Transferde sessizliğini koruyan sarı - lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, mevcut kadrodaki futbolcular özel yaşantılarından paylaşımlara devam ediyor.
YENİ İMAJ DİKKAT ÇEKTİ
Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, yeni imajıyla dikkatleri çekti.
SAÇLARINI PEMBEYE BOYADI
Kızının 7. yaş gününe özel bir kutlama düzenleyen Carlos ailesinin babası, örgülü olan saçlarını imaj değişikiğine giderek pembeye boyadı.
32 yaşındaki futbolcunun yeni saç stili, sosyal medyada çokça konuşuldu ve taraftarların gündem maddesi haline geldi.
Fenerbahçe'nin 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı savunma oyuncusu, sarı - lacivertli forma ile 5 maça çıktı.
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