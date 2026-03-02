Fenerbahçeli yıldızlara ateş püskürdü. "Altyapıda ilk kez imdana çıkmış gibi | Sen ne yapıyorsun orada?"

"BU FIRSATLARI NASIL DEĞERLENDİREMEZSİN"

"Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki öyle rakiplerle oynuyor ki bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin? Rakipler Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor olur anlarım. Kasımpaşa bu hafta Rize'den 3 gol yedi, sen 2 puan bıraktın."

"ALEX'İN YANINA HEYKELİMİ DİKİN DERDİ"

"Rakibin Antalyaspor, bu maça kadar 22 gol attı. Sen 2 tane gol yedin, 3-4 yiyebilirdin. Bu Fenerbahçe oyunu kabul edilemez. Sen bir 45 dakikayı Antalya'da yok saydın. Fenerbahçe beraberliğe dua etsin, Asensio 2. yarı ipleri eline aldı. Hele o kafa golünü de atsaydı 'Alex'in yanında heykelimi dikin' derdi."