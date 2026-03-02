Fenerbahçeli yıldızlara ateş püskürdü. "Altyapıda ilk kez imdana çıkmış gibi | Sen ne yapıyorsun orada?"
02.03.2026 13:02
Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasına dikkat çeken bir yorum geldi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalmasının ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan müsabakada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 2-2'yi bulmasına rağmen son pozisyonda direği geçemedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İşte Kahveci'nin yorumları:
"SANKİ ALTYAPIDA İLK KEZ İDMANA ÇIKMIŞ"
"Cherif ilk yarı sahada yok. Cherif'i izleyin, sanki altyapıda ilk defa idmana çıkmış bir oyuncu profili... Taraftarların kahrolduğu bir performans. Çünkü burası Fenerbahçe. En-Nesyri gitmiş, Duran gitmiş, herkes bağıra bağıra hatta Tedesco bile 'forvet oyuncu lazım' cümlesinin karşılığını Cherif sundu."
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sidiki Cherif, Antalyaspor maçında 1 gol kaydetmişti.
"BU FIRSATLARI NASIL DEĞERLENDİREMEZSİN"
"Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki öyle rakiplerle oynuyor ki bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin? Rakipler Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor olur anlarım. Kasımpaşa bu hafta Rize'den 3 gol yedi, sen 2 puan bıraktın."
"ALEX'İN YANINA HEYKELİMİ DİKİN DERDİ"
"Rakibin Antalyaspor, bu maça kadar 22 gol attı. Sen 2 tane gol yedin, 3-4 yiyebilirdin. Bu Fenerbahçe oyunu kabul edilemez. Sen bir 45 dakikayı Antalya'da yok saydın. Fenerbahçe beraberliğe dua etsin, Asensio 2. yarı ipleri eline aldı. Hele o kafa golünü de atsaydı 'Alex'in yanında heykelimi dikin' derdi."
Fenerbahçeli Marco Asensio, Antalyaspor maçında iki golün oluşumunda da başrol oynadı.
"EN BÜYÜK NEDEN, SKRINIAR'IN EKSİKLİĞİ"
"Bu kadar pozisyon vermesi, Fenerbahçe'nin defansif açıdan ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor. En büyük sebebi de defansın lideri, cengaveri Skriniar'ın eksikliği."
"NEYİ TOKATLIYORSUN?"
"Streek'in attığı kafa golünü çıkarman lazım Ederson, neyi tokatlıyorsun? Fedakarlık ettin, tebrik edilirsin. Oosterwolde fedakarlık ettin, tebrik edilirsin. Ama bu tebrik nasıl artar, maça dokunursun. Takımının kazanmasında pay sahibi olursun. Ama ne Oosterwolde ne de Ederson iyiydi."
"60 DAKİKAYI HEBA ETTİ"
"Galatasaray'ın fikstürü zor. Fenerbahçe'nin kolaydı... Kasımpaşa ve Antalya ne oldu? Olay fikstürün zorluğu değil, olayne kadar konsantre olduğun, oyun gücün, özverin, sahanın içinde verdiklerin. Fenerbahçe bugün 60 dakikayı heba etti."
Fenerbahçeli futbolcuların yenilen gol sonrası yaşadığı üzüntü.