Fenerbahçeli yöneticiden Arda Güler açıklaması: Talipleri var, babasıyla görüşeceğiz

9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek son veren Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, transfer çalışmaları ve Arda Güler'in geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Selahattin Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe - Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe'de aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz, nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir." dedi.