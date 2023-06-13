Fenerbahçeli yöneticiden Arda Güler açıklaması: Talipleri var, babasıyla görüşeceğiz

9 yıllık kupa hasretine Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek son veren Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, transfer çalışmaları ve Arda Güler'in geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Radyo Gol'e konuşan Selahattin Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe - Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe'de aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz, nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir." dedi.
TRANSFER ÇALIŞMALARI
İlk transfer olarak Ryan Kent'i açıklayan Sarı Lacivertliler'in yöneticisi bundan sonraki çalışmalar için de, "Yeni sezon için başkanımız birçok isim ile görüşüyor. Yeni planlamanın en doğru şekilde yapılacağından taraftarımız şüphe duymasın." diye konuştu.
"SÜPER KUPA'YI KAZANACAĞIZ"
Türkiye Kupası ile şanssızlığın kırıldığını belirten Baki, "9 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile şanssızlığımızı kırdığımızı ve başarı kapısını açtığımızı düşünüyorum. Bir kupa diğer kupayı tetikler. Bu anlamda Süper Kupa'da Galatasaray’ı yenerek kupayla sezonu noktalayacağız. Artık sıkıntılı dönem bitmiştir. Negatiflikler kırılmıştır." dedi.
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