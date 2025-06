Fenerbahçeli yöneticiden imza açıklaması: 234 adet imza kulübümüze ulaşmış

Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Alpoğlu, sarı-lacivertli kulübün tüzüğüyle medeni kanunun çeliştiğine yönelik uyarılar aldıklarını belirtti.



Hukukçulardan görüş aldıklarını aktaran Alpoğlu, "Gelen görüş Medeni Kanunun uygulanması yönündeydi. Medeni Kanunun 75. maddesi ne diyor? ‘Bu nisap hesaplanırken tüm kongre üyeleri baz alınmalıdır.’ diyor. Tüzüğümüzün 20/C maddesi de ‘Aidat ödeyen kongre üyeleri baz alınmalıdır.’ diyor. Ortada da zaten büyük fahiş bir fark yok zaten. Biz kongre üyelerimizden bize gelen sorulara karşı eksiksiz olarak cevap vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da konuyu sorduklarını kaydeden Alpoğlu, cevabın bugün geldiğini söyleyerek şunları ifade etti:



"Medeni Kanunun 75. maddesi amir hüküm olduğu yani kanun hükmü olduğu, kanunlar hiyerarşisi gereği de kanunun her şeyin üstünde olduğu yani tüzüğün bir kanuna aykırı olamayacağı yönünde bir cevap geldi bakanlıktan. Gelen o cevap neticesinde de tüm üye sayısının 1/5’inin uygulanabileceği yönünde bakanlığın bize bildirmiş olduğu mütalaası oldu. Zaten bizim aldığımız görüşler de bu yöndeydi."



"ŞU AN İÇİN 234 ADET KULÜBÜMÜZE ULAŞMIŞ İMZA VAR"



Alper Alpoğlu, kendilerine ve yüksek divan kuruluna toplam 234 imzanın ulaştığını bildirdi.



Mevcut üye sayısının 54 bin 907 olduğu bilgisini veren Alpoğlu, şöyle devam etti:



"Bunun 1/5’i 10 bin 995 ediyor. Aidatını ödeyen üye sayımız da 46 bin 939. Yani aslında çok büyük bir fark oluşmuyor. Kulüp olarak bizim geçen hafta yaptığımız açıklamada teslim edilen imza sayısı 229’du. 229 adet kulübümüze gelen beyan, imza var. Bu hafta da 5 imza daha gelmiş şu an için 234 adet kulübümüze ulaşmış imza var. Biz şu ana kadar ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Bakanlığa sorduğumuz soru bile üyelerimizin bir hak kaybına uğramamaları adınaydı. Sicil kurulunun yaptığı incelemede 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçersiz sayılacak imzalar da var."



Bakanlığın cevabına göre şeffaf hareket edeceklerini vurgulayan Alpoğlu, "Tüzükler kanuna aykırı olamaz. Farklı görüşler olabilir. Buna katılmayanlar olabilir. Çünkü bakanlığın görüşü de bir görüş. Orası amir bir görüş ve sonuçta biz oraya bağlıyız. Bakanlığın resmi kurumunun bize vermiş olduğu cevap nezdinde hareket edeceğiz. Tüm kongre üyelerimizin 1/5’ini esas alarak hareket edeceğiz. Tüm kongre üyelerimizin haklarını korumak adına Fenerbahçe kurumsallığına yakışır bir şekilde süreci ilerletmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.