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Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Federasyonu () Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.

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