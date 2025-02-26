Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in derbi performansı Vincenzo Montella'ya göz kırptı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, RAMS Park'taki müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



Sarı - lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de çıkan genç futbolcu Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



EN YÜKSEK İSABET ORANI YAKALAYAN İSİM



90 dakika boyunca sahada kalan Akçiçek, 28 pasın 26'sında isabet bularak yüzde 93'lük bir oran yakaladı. Ayrıca 19 yaşındaki savunmacı, müsabakanın en yüksek pas isabet oranı yakalayan ismi oldu.



8 kez rakipleriyle ikili mücadeleye giren Yusuf Akçiçek, bunlardan 4'ünü kazandı ve ayrıca 9 kez rakip ataklarında topu uzaklaştıran isim oldu.

