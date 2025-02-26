Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in derbi performansı Vincenzo Montella'ya göz kırptı
Fenerbahçe formasıyla Galatasaray deplasmanına ilk 11'de çıkan genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in performansı spor kamuoyunun gündemine oturdu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, RAMS Park'taki müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Sarı - lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de çıkan genç futbolcu Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
EN YÜKSEK İSABET ORANI YAKALAYAN İSİM
90 dakika boyunca sahada kalan Akçiçek, 28 pasın 26'sında isabet bularak yüzde 93'lük bir oran yakaladı. Ayrıca 19 yaşındaki savunmacı, müsabakanın en yüksek pas isabet oranı yakalayan ismi oldu.
8 kez rakipleriyle ikili mücadeleye giren Yusuf Akçiçek, bunlardan 4'ünü kazandı ve ayrıca 9 kez rakip ataklarında topu uzaklaştıran isim oldu.
GÖZLEMCİLERİ BÜYÜLEDİ
Fanatik'in haberine göre derbiyi stadyumda takip eden Avrupa kulüplerinin gözlemcileri, Akçiçek'e tam not verdi.
Öte yandan haberin devamında genç savunmacının Galatasaray maçı performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da 'Hazırım' mesajı verdiği ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek, 2 gol - 1 asistlik bir grafik sergiledi.
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