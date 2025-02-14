Fenerbahçeli Dzeko'da kırık tespit edildi
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Edin Dzeko sağlık durumu netleşti.
Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Golcü oyuncu, Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.
75. DAKİKADA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Dzeko, Avrupa maçında 75 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığının ardından kenara gelmiş ve yerine Anderson Talisca oyuna dahil olmuştu.
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