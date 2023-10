Fenerbahçeli Joshua King'in şoförü cinayet kurbanı

Polis kayıtlarına göre saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda özel şoför olarak çalışan Murat Adkovayçin, eşi Z.G.(32) ile mangal yaptığı sırada daha önceden tartışmalı olduğu akrabası Muhammed Can U.(28)'in yanlarına geldiğini belirlendi. İkili arasında yeniden başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü bu sırada Murat Adkovayçin'in göğsüne ve başına aldığı darbelerle yere yığıldığı belirlendi. Murat Adkovayçin hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli Muhammed Can U., gözaltına alınarak kasten yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



MURAT ADKOVAYÇİN HAYATINI KAYBEDİNCE ŞÜPHELİ İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI



Hastanede tedavi gören Murat Adkovayçin, 28 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine, şüpheli Muhammed Can U. Savcılık talimatıyla bir kez daha yakalandı. Bu kez cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.