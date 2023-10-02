Fenerbahçeli Joshua King'in şoförü cinayet kurbanı

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin son golünü atan Joshua King, golün ardından, kaybettiği yakınına ait duygusal açıklamalarda bulunmuştu.

Joshua King yaptığı açıklamada, "Maalesef şoförümü, aynı zamanda amcam gibi çok yakınım olarak gördüğüm bir kişiyi kaybettim O bizim için bir aile gibiydi. Çok yakındı. Her gün oğlumu okula götürüyordu, ailemi her yere götürüyordu. Ben onu sanki ailemden amca gibi görüyordum. Dört gün önce vefat etti. İki gün önce cenazesine katıldım ve bu maçtan önce de 'Eğer bugün gol atarsam ona armağan edeceğim' diye düşündüm. Benimle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi ama benimle çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş Fenerbahçeli oldu." demişti.

