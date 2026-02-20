Ramazan imsakiyesi banner
20.02.2026 09:11

Son Güncelleme: 20.02.2026 09:34

Fenerbahçelilerin gözü kulağı bu haberdeydi, Skriniar'ın son durumu belli oldu
NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın son durumu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, Nottingham Forest'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Sarı-lacivertlilerde yenilginin yanı sıra takım kaptanı Milan Skriniar'dan da kötü haber geldi.

 

1 AY UZAK KALACAK

 

Sabah'ın haberine göre sakatlanan futbolcu sahalardan 1 ay boyunca uzak kalacak. Tecrübeli ismin bugün çekilecek MR'ı sonrası nihai durumu netleşecek.

Fenerbahçeli Milan Skriniar, sakatlığı sonrası oyundan böyle çıkmıştı.

TEDESCO NE DEMİŞTİ?

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrası basın toplantısında "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor." demişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

NE OLMUŞTU?

 

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertlilerin kaptanı Skriniar, 26. dakikada sakatlandı.

 

Kendisini yere bırakan ve saha içinde tedavisi yapılan Slovak stoperin kasığından sakatlandığı görülürken, oyuna devam edememesi taraftarlarda tedirginlik yarattı.

 

Skriniar, yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü, Mlan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

SKRINIAR'IN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

 

Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

 

Kasımpaşa - Süper Lig

 

Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

 

Antalyaspor (D) - Süper Lig

 

Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

 

Samsunspor - Süper Lig

 

Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig

 

Gaziantep FK - Süper Lig

