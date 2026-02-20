Fenerbahçelilerin gözü kulağı bu haberdeydi, Skriniar'ın son durumu belli oldu

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertlilerin kaptanı Skriniar, 26. dakikada sakatlandı.

Kendisini yere bırakan ve saha içinde tedavisi yapılan Slovak stoperin kasığından sakatlandığı görülürken, oyuna devam edememesi taraftarlarda tedirginlik yarattı.

Skriniar, yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmak zorunda kalmıştı.