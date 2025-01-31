Fenerbahçe Mimovic’i açıkladı: Sırp stoper İstanbul'a indi

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."