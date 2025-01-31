Fenerbahçe Mimovic’i açıkladı uçaktan ilk kare geldi

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



MİMOVİC KİMDİR?



Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004 yılında Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur.



Sağ bek pozisyonunda görev yapan oyuncu, kariyerine Metalac Gornji Milanovac altyapısında başladı ve ardından 2021 yılında Kızılyıldız'ın altyapısına transfer oldu.



2023 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükselen Mimovic, aynı yıl OFK Beograd'a kiralandı ve burada 14 maçta forma giydi.



Kızılyıldız formasıyla toplamda 25 lig maçına çıkan oyuncu, 2025 yılında Fransız kulübü Saint-Étienne'e transfer olmuştur.



Ayrıca, Sırbistan U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev almıştır.