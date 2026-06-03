Fenerbahçe'nin 120. yıl logolu formaları tanıtıldı

Fenerbahçe 'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Fenerium Maraton Mağaza'da gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansmanda ilk olarak konuşmalar yapıldı.

SAADETTİN SARAN: FORMALAR REKOR KIRACAK



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilemez bir mirasın simgesinde camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız. Formalar çok güzel sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. Bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim bu formalarla rekor kıracak. 3 formadan hangisinin güzel olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.