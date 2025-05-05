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Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında , Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaştı.

Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti.

YİNE DERBİ DE ALDI

Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı. Kanarya, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

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