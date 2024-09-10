Fenerbahçe'nin 193'üncü yabancısı Filip Kostic

Juventus'tan kiralık olarak sarı-lacivertlilere gelen Sırbistanlı sol kanat, sarı-lacivertli kulübün 117 yıllık tarihindeki 193. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon öncesine kadar tarihte 189 yabancı futbolcu transferi yapan Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic transferleriyle bu sayıyı 193'e taşıdı.



SIRBİSTAN'TAN 5. OYUNCU



Fenerbahçe, Sırbistan'dan 5. oyuncu transferini yaptı.



Tarihinde yabancı oyuncular içinde 28 kez ile en fazla Brezilyalı transferi yapan sarı-lacivertliler, 17 kez de Yugoslavyalı oyuncuları kadrosuna kattı.



Fenerbahçe, çok fazla transferinin bulunmadığı Sırbistan'dan ise son dönemde önemli oyuncuları kadrosuna dahil etti.



Buradan ilk takviyesini Mateja Kezman ile yapan Fenerbahçe, ardından Milos Krasic ve Lazar Markovic'i transfer etti.



Sarı-lacivertliler, Dusan Tadic'in ardından Filip Kostic'i de kadroya katarak 5. Sırbistanlı oyuncuyu renklerine bağladı.



İLK KEZ KADROSUNDA AYNI ANDA 2 SIRP OYUNCU



Fenerbahçe, tarihinde ilk kez 2 Sırbistanlı oyuncuyu aynı anda kadrosunda barındıracak.



Daha önce kadrosuna dahil ettiği Sırp oyuncuları birbirlerinden farklı sezonlarda değerlendiren sarı-lacivertliler, ilk kez 2 Sırbistanlı oyuncuyu aynı yıl takımında tuttu.



Fenerbahçe, Sırbistan Milli Takımı oyuncuları Dusan Tadic ve Filip Kostic'e bu sezon birlikte görev verecek.



FENERBAHÇE'YE KARŞI 2 GOL PASI VERDİ



Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, yakın dönemde sarı-lacivertlilere karşı forma giydi.



Tecrübeli oyuncu, Almanya'nın Frankfurt ekibinde görev alırken yeni takımına karşı etkili bir performans sergiledi.



UEFA Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonu D Grubu'nda Fenerbahçe ile Kostic'li Frankfurt karşı karşıya geldi.



Ekipler, gruptaki her 2 maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, Alman ekibinin 2 maçta da attığı gollerin pasını Kostic verdi.



Söz konusu sezonda Kosticli Frankfurt, grubunu lider tamamlarken, ardından UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna kadar uzandı.



KOSTİC'İN 7. KULÜBÜ FENERBAHÇE OLDU



Futbola ülkesi Sırbistan'da başlayan Filip Kostic, Radnicki 1923 formasıyla sahalara adım attı.



Buradaki performansıyla Hollanda'ya transfer olan Kostic, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarını Groningen'de geçirdi.



Ardından Almanya'nın yolunu tutan deneyimli oyuncu, 8 sezon boyunca Bundesliga'da forma giydi. Kostic, burada sırasıyla Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt'ta ter döktü.



Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından İtalyan devi Juventus'a transfer olan 31 yaşındaki sol kanat, 2 sezon da İtalya macerası yaşadı.



Sırp oyuncu, Radnicki 1923, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus'un ardından Fenerbahçe'ye gelerek 7. takımını seçti.