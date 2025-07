Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı

ALİ KOÇ: ÇUBUKLU BİZİM İÇİN SADECE BİR FORMA DEĞİL



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüde yaptığı konuşmasında, Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmasının yapıldığını belirterek, "Bu gece yalnızca büyük camiamıza, yalnızca bize yakışabilecek bir proje için hepimiz bir aradayız. Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa kadın ve erkek olmak üzere bu branşların altyapıları da dahil olmak üzere tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun her fırsatta altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da örnek kulübü olmak üzere kararlı adımlarla ilerliyor. Bu bağlamda inşa ettiğimiz iş birliğimiz bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde bir stratejik ortaklığın, küresel vizyonun ilk adımıdır. Çubuklu bizim için sadece forma değil, çok daha ötesindedir. Formamız Ordinaryüs Lefter’in, Can Bartu’nun zarafetinden Eda’nın efsane duruşundan, Melih’in aidiyetinden, tribünlerin coşkusundan bugüne tanınmış bir emanettir." ifadelerini kullandı.