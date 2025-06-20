Fenerbahçe'nin 5 milyon euro'luk "wonderkid" planına engel çıktı: Lamine Camara düğümü
Yaz transfer döneminde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'nin gündemindeki Lamine Camara için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı - lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası futbol direktörü olarak göreve getirilen Devin Özek'le birlikte nasıl bir transfer politikası izleneceği merak edilirken, gündeme birçok iddia gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin RS Berkane takımında forma giyen Lamine Camara'yı radarına aldığı ve oyuncu için girişimlerde bulunacağı iddia edilmişti.
Africa Foot'un haberine göre Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Crystal Palace ve Serie A'dan Bologna da Senegalli futbolcu için devreye girdi.
Yapılacak olan görüşmeler sonrasında Mamadou Lamine Camara'nın yeni adresinin netlik kazanacağı bildirildi.
Geride kalan sezonda Fas 1. Ligi'nde RS Berkane formasıyla 37 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
Genellikle 6 numara pozisyonunda görev alan Camara, stoper hattında da zaman zaman değerlendirilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Mamadou Lamine Camara
- Fenerbahçe