Fenerbahçe'nin 5 milyon euro'luk "wonderkid" planına engel çıktı: Lamine Camara düğümü

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.



Sarı - lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası futbol direktörü olarak göreve getirilen Devin Özek'le birlikte nasıl bir transfer politikası izleneceği merak edilirken, gündeme birçok iddia gelmeye devam ediyor.



Fenerbahçe'nin RS Berkane takımında forma giyen Lamine Camara'yı radarına aldığı ve oyuncu için girişimlerde bulunacağı iddia edilmişti.