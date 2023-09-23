Fenerbahçe'nin Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu: 6 isim yok

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertli ekip mücadele öncesinde son antrenmanını tamamladıktan sonra kamp kadrosunu açıkladı.
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Miha Zajc ve Serdar Aziz, teknik heyetin kararıyla kadroya alınmazken, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmas, Joshua King ve Emre Mor sakatlıkları dolayısıyla 21 kişilik kafileye dahil edilmedi.
Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması yarın (24 Eylül) saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Müsabaka beINSPORTS 1 ekranından canlı yayımlanacak.
📋 C. Alanyaspor maçı kamp kadromuz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 23, 2023
#ALYvFB pic.twitter.com/xNNr8z8JhX
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