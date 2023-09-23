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Fenerbahçe'nin Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu: 6 isim yok

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak lider Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc, Serdar Aziz teknik ekip kararıyla kadroda yer almazken, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmas, Joshua King ve Emre Mor sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu: 6 isim yok

Trendyol 'in 6. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip mücadele öncesinde son antrenmanını tamamladıktan sonra kamp kadrosunu açıkladı.

5 İSİM EKSİK

Miha Zajc ve Serdar Aziz, teknik heyetin kararıyla kadroya alınmazken, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmas, Joshua King ve Emre Mor sakatlıkları dolayısıyla 21 kişilik kafileye dahil edilmedi.

Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması yarın (24 Eylül) saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Müsabaka beINSPORTS 1 ekranından canlı yayımlanacak.

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