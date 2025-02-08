Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 9 eksik
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı ve sakatlıkları bulunan 9 isim kadroda yer almadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıkladı.
9 EKSİK
Fenerbahçe'de kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Ognjen Mimovic kadroda yer almadı.
Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesi yarın 16.00'da başlayacak.
📋 C. Alanyaspor maçı kamp kadromuz. #ALYvFB pic.twitter.com/o92LxyHFuC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 8, 2025
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