Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin planı

Fenerbahçe'de gelecek sezon için yapılması planlanan transfer çalışmaları hız kazandı.

Dusan Tadic'in sezon sonunda eski kulübü Ajax'a geri döneceği iddialarının ardından sarı-lacivertliler yedek planını hazırladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA FORMÜLÜ

Akşam'ın Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe'nin Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin için harekete geçerek, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Fransız futbolcu ile temasa geçildiği, Tadic'in ayrılması durumunda ise transfer edileceği kaydedildi.

2023-24 sezonunun başında Newcastle'dan ayrılan Saint-Maximin, Suudi ekibiyle çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİNE TOPLAM 60 MİLYON EURO ÖDENDİ

Al-Ahli ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Saint-Maximin'ın 2011-12 sezonundan itibaren bonservisine toplamda 60 milyon euro ödendi.

Suudi ekibine transfer olurken ise ödenen bonservis bedel 27 milyon euroydu.