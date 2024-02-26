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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Ankaragücü mücadelesi öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli ekibin açıkladığı kadroda Fred, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve İrfan Can Kahveci yer almadı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

çeyrek final mücadelesinde , MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu açıkladı.

4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü mücadelesinde açıkladığı kamp kadrosunda sakatlıklarından dolayı Joshua King ve İrfan Can Kahveci yer almadı.

Sakatlığını atlatan Fred ise kupa maçında riske edilmek istenmiyor Brezilyalı oyuncunun Hatayspor karşısında sahada olması bekleniyor.

Öte yandan  Çağlar Söyüncü de rotasyondan dolayı kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'in kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle;

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Mert Müldür, Osayi, Bonucci, Serdar Aziz, Djiku, Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, Zajc, Efekan, Szymanski, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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