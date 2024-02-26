Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu açıkladı.
4 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü mücadelesinde açıkladığı kamp kadrosunda sakatlıklarından dolayı Joshua King ve İrfan Can Kahveci yer almadı.
Sakatlığını atlatan Fred ise kupa maçında riske edilmek istenmiyor Brezilyalı oyuncunun Hatayspor karşısında sahada olması bekleniyor.
Öte yandan Çağlar Söyüncü de rotasyondan dolayı kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'in kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle;
Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Mert Müldür, Osayi, Bonucci, Serdar Aziz, Djiku, Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, Zajc, Efekan, Szymanski, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
📋 MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz. #ANKvFB pic.twitter.com/jUBxxnOj86— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024
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