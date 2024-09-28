Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel son maçta ayağı burkulduğu için kadroda yer almadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler kritik mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel son maçta ayağı burkulduğu için kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun
📋 Antalyaspor maçı kamp kadromuz.#ANTvFB pic.twitter.com/6FoBIJn77j— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2024
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