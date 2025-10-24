Fenerbahçe'nin Avrupa büyücüsü: Kerem Aktürkoğlu!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken ilk gol Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.



Milan Skriniar'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini yine Avrupa Ligi'nde Nice filelerine atan milli futbolcu, 3. golünü de bu organizasyonda kaydetti.



Karşılaşmaya 11'de başlayan Kerem, 87. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.