NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin Avrupa büyücüsü: Kerem Aktürkoğlu!

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla 3. golünü de Avrupa Ligi’nde attı.

Fenerbahçe'nin Avrupa büyücüsü: Kerem Aktürkoğlu!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında , evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken ilk gol 'ndan geldi.

Milan Skriniar'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini yine Avrupa Ligi'nde Nice filelerine atan milli futbolcu, 3. golünü de bu organizasyonda kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kerem, 87. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.

Fenerbahçe'nin Avrupa büyücüsü: Kerem Aktürkoğlu! - 1 Kerem Aktürkoğlu'nun Stuttgart filelerini sarstığı penaltı vuruşu ve o an

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...