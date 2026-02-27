Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Kerem Aktürkoğlu
27.02.2026 02:04
Fenerbahçe'de Nottingham Forest'a karşı ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde gollerine devam etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
City Ground'da oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından toplam skorda 4-2'lik üstünlük kuran Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne veda etti.
KEREM, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golün vuruş anı.
Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.
Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.