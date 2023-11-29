Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı kamp kadrosu belli oldu.

Tedavileri süren Mert Hakan, Djiku, Serdar Aziz, Becao, Zajc ve henüz hazır olmayan Fred yok.



Son lig maçında dizine darbe alan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer almadı. Sağlık ekibinin hedefi Sivasspor maçına yetiştirmek.



Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU