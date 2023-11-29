NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Nordsjælland maçı kamp kadrosunu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı kamp kadrosu belli oldu.

Tedavileri süren Mert Hakan, Djiku, Serdar Aziz, Becao, Zajc ve henüz hazır olmayan Fred yok.

Son lig maçında dizine darbe alan Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer almadı. Sağlık ekibinin hedefi Sivasspor maçına yetiştirmek.

Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı - 1
Alperen Şengün'den 31 sayı 9 ribaunt ve 6 asist

Alperen Şengün'den 31 sayı 9 ribaunt ve 6 asist

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;