Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihi: Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe bir sonraki Avrupa maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Futbolseverlerin gözü şimdi deplasmanda Slavia Prag ile yapılacak maçın tarihine çevrildi. İşte, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı tarihi...
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, 28 Kasım'da yapılacak.
TSİ 23.00'da başlaması beklenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI
5. HAFTA: 28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE
6. HAFTA: 11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO
7. HAFTA: 23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON
8. HAFTA: 30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE
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