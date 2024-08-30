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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

'nin rakipleri arasında dikkati en çok çeken takım, İngilizlerin köklü kulübü Manchester United oldu. Futbolseverler de İngiliz devi ile yapılacak maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Manchester United maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe-Manchester United maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Gilloise ve İspanya'dan Atletic Bilbao'yu Kadıköy'de konuk edecek.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Midtjylland ve Hollanda'dan AZ Alkmaar ile Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

MACHESTER UNİTED-FENERBAHÇE REKABETİ

Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2016-17 sezonunda yaşanan eşleşmede, 2 takım da sahasında oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Takımlar, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kozlarını paylaşan rakipler, iç sahada oynadıkları karşılaşmaları kazandı.

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