Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri: Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin rakipleri arasında dikkati en çok çeken takım, İngilizlerin köklü kulübü Manchester United oldu. Futbolseverler de İngiliz devi ile yapılacak maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Manchester United maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.



Fenerbahçe-Manchester United maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.



FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Gilloise ve İspanya'dan Atletic Bilbao'yu Kadıköy'de konuk edecek.



Jose Mourinho'nun öğrencileri, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Midtjylland ve Hollanda'dan AZ Alkmaar ile Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.



MACHESTER UNİTED-FENERBAHÇE REKABETİ



Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı.



UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2016-17 sezonunda yaşanan eşleşmede, 2 takım da sahasında oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.



Takımlar, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kozlarını paylaşan rakipler, iç sahada oynadıkları karşılaşmaları kazandı.