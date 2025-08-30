Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki fikstürü belli oldu

Benfica mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne yoluna devam etme hakkı elde eden Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.





24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

TURNUVA FORMATI



Ligde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.



İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.



Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Final 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.