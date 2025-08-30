Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki fikstürü açıklandı. İşte ayrıntılar ve maç takvimi...
Benfica mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne yoluna devam etme hakkı elde eden Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe
TURNUVA FORMATI
Ligde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
Final 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
