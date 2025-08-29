NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu: Final İstanbul'da!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları çekildi. 

Kuraya 2. torbadan giren Fenerbahçe'nin 8 rakibi belli oldu.

İşte sarı lacivertlilerin rakipleri:

Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D) Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart, Brann (D)

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

Final  20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. 

