Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu: Final İstanbul'da!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları çekildi.

Kuraya 2. torbadan giren Fenerbahçe'nin 8 rakibi belli oldu.

İşte sarı lacivertlilerin rakipleri:



Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D) Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart, Brann (D)



Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.



Final 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.