Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu: Final İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları çekildi.
Kuraya 2. torbadan giren Fenerbahçe'nin 8 rakibi belli oldu.
İşte sarı lacivertlilerin rakipleri:
Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D) Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart, Brann (D)
Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
Final 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
