Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 175 bin euro ile açılış yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ PAYLARI

Devler Ligi'nde play-off aşamasında Benfica'ya elenmesine rağmen sarı-lacivertlilerin buradan aldığı gelir de 4 milyon 290 bin euro olarak dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Kanarya, katılım payı olarak 4 milyon 310 bin euro elde etti.