Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu
30.01.2026 18:16
Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alan ve play-off turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 175 bin euro ile açılış yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ PAYLARI
Devler Ligi'nde play-off aşamasında Benfica'ya elenmesine rağmen sarı-lacivertlilerin buradan aldığı gelir de 4 milyon 290 bin euro olarak dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Kanarya, katılım payı olarak 4 milyon 310 bin euro elde etti.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Lig aşamasında 3'er galibiyet ve beraberlik alan Fenerbahçe, performansa dayalı 1 milyon 80 bin euro, 19. basamaktaki sıralaması sebebiyle de 1 milyon 450 bin euro kasasına koydu.
YAYIN GELİRİ
Yayın havuzundan da ortalama 4 milyon 990 bin euro kazanan sarı-lacivertli takım, son 16 play-off turu oynayacak olmasından dolayı 300 bin euro ek gelirin sahibi oldu.
Fenerbahçeli futbolcuların maç önü fotoğrafı.
TOPLAM KAZANÇ
Fenerbahçe de tüm bunların toplamında 19 milyon 475 bin euro gelire uzandı.