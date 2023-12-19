Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları bekleniyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi. 29 Mayıs 2024'te oynanacak kupa finaline, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



Maçların tarihi ise kura çekiminin ardından belli olacak.



UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ



Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)



Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)



