Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi: Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman?

Bu sezon yeni formatı ile futbolseverlerin karşısına çıkan UEFA Avrupa Ligi'nde son iki maç kaldı. Takımların son 8'e kalmak için mücadele ettiği ligde Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Olimpik Lyon olacak. İşte, Fenerbahçe-Lyon maçı tarihi...



FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe-Lyon maçı, Avrupa Ligi’nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü yapılacak.



Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



TURNUVA FORMATI



Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere 3 takımın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Hollanda'dan 3, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan ikişer, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna'dan birer takım yer aldı.



Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.