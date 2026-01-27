Fenerbahçe'nin Avrupa maçına Sırp hakem

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.



UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.



Minakovic, Fenerbahçe'nin son olarak UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru Chisinau maçını yönetmişti. Bu maçı sarı lacivertli ekip 5-0 kazanmıştı.



MAÇ NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının 8. ve son haftasında Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe günü saat 23'te deplasmanda Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.