Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Fenerbahçe'nin Avrupa maçının hakemi belli oldu

18.10.2026 13:33

Fenerbahçe'nin Avrupa maçının hakemi belli oldu
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde mücadele ediyor.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Ricardo de Burgos yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.
 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe salı günü saat 19.45'te Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. 

Bu müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. 


YARDIMCILARI VE VAR

 

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.
 

Mücadelede VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'dan da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.