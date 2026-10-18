Fenerbahçe'nin Avrupa maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe salı günü saat 19.45'te Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak.



Bu müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.



YARDIMCILARI VE VAR

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.



Mücadelede VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'dan da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.