Fenerbahçe'nin Avrupa rakibi Rangers'ta ayrılık depremi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde mavi-beyazlılarda kritik bir gelişme yaşandı.

CELTIC'İN 13 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Rangers, Cumartesi günü St Mirren'e kendi sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra İskoçya Premiership'te ezeli rakibi Celtic'in 13 puan gerisine düştü.

Bu gelişmelerin ardından Rangers, teknik direktörleri Philippe Clement ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Rangers'tan yapılan açıklama şöyle:

"Rangers Futbol Kulübü, erkek birinci takım teknik direktörü Philippe Clement ile bu gece yollarını ayırdığını teyit ediyor. Kulüp, Philippe'e görev yaptığı süre boyunca gösterdiği sıkı çalışma ve özveri için içten teşekkürlerini sunuyor. Kulüpten daha ayrıntılı bir açıklama zamanı geldiğinde yapılacaktır."

Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı 6 Mart Perşembe TSİ 20.30'da başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart TSİ 23.00'te oynanacak.