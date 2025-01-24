Fenerbahçe'nin Avrupa'da son maçı: Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı. Organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise’i mağlup eden sarı-lacivertliler, sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya karşı mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda yendi. Son olarak Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, gol bulamazken hanesine 1 puan yazdırdı. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa'da son maç tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE SON MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin son maçında 30 Ocak Perşembe günü Midtjylland’a konuk olacak.



Midtjylland-Fenerbahçe maçı, TSİ 23:00’da başlayacak ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.



LYON MAÇINDAN NOTLAR



26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü’yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku’nun müdahalesiyle kornere gitti.



27. dakikada Cherki’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze’nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



35. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.



39. dakikada kaleci Lucas Perri’nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü’nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.



44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.



45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.



62. dakikada Mikautadze’nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde Alexandre Lacazette topu kontrol etti. Lacazette'in ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.



65. dakikada Said Benrahma’nın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



66. dakikada Niakhate’nin pasında topu alan Cherki’nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Alexandre Lacazette'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



83. dakikada Allan Saint-Maximin’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Edin Dzeko’nun kale önünde vuruşunda kaleci Lucas Perri, meşin yuvarlağı kurtardı.