Fenerbahçe'nin Avrupa'da tur atlayacağı olasılıklar

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'de çeyrek final hedefine yoğunlaştı. Sarı Lacivertliler perşembe günü Rangers'a konuk olacak.

TUR SENARYOLARI

Kadıköy'deki ilk maçı 3-1 kaybeden Mourinho'nun ekibi, rövanşta en az 2 farkla kazanmak zorunda.

2 farklı galibiyette turu uzatmaya götürecek Fenerbahçe, 3 ve daha farklı galibiyetlerde ise çeyrek final biletini alacak. Bunun dışındaki senaryolarda Avrupa'ya veda edecekler.

Süper Lig'de hafta sonunu maç yapmadan geçiren Sarı Lacivertliler, zorlu deplasmanın hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor.

FRED VE OSAYİ DÖNÜYOR

İlk maçta cezaları nedeniyle oynayamayan Fred ve Osayi Samuel kadroda olacak. Takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek de uzun süre sonra kafilede yer alacak.

Tedavisi süren Çağlar Söyüncü ile UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın ve Diego Carlos ise kadroda olmayacak.

Fenerbahçe rövanş maçı için çarşamba günü İskoçya'ya gidecek.