Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.



Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.



Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:



6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)



10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)



13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)